Самолет с парашютистами разбился в США

В американском штате Джорджия рухнул самолет с парашютистами на борту. Погибли три спортсмена и инструктор родом из Белоруссии.

Как сообщил 27 августа телеканал Fox News, воздушное судно потерпело крушение в субботу. На борту находились пять человек, один выжил и госпитализирован в тяжелом состоянии.

Отмечается, что в числе погибших сержант парашютного отряда Golden Knights армии США (сухопутные войска) Александр Бахритцевич.

По данным СМИ, Александр родился в Белоруссии.

По факту крушения начато расследование. Причины падения самолета устанавливаются.

25 августа сообщалось, что в американском штате Массачусетс потерпел крушение легкомоторный самолет с перевозившими прах отца братьями.