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Три человека погибли при крушении самолета во дворе жилого дома в США

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Фото: Global Look Press/Brian Cahn
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Частный одномоторный самолет упал на заднем дворе жилого дома в округе Монтгомери, штат Пенсильвания, три человека, находившиеся на борту, погибли. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает CBS.

По данным телеканала, самолет вылетел из аэропорта в северо-восточной части Филадельфии и направлялся в город Колумбус (штат Огайо). Отмечается, что никто из находившихся на земле в момент крушения не пострадал, жилые дома не получили повреждений.

По данным властей, пилот сообщил о проблеме с самолетом вскоре после взлета. Точная причина аварии пока неизвестна.

В середине июля сообщалось, что одномоторный самолет потерпел крушение на севере Швеции, в результате погибли девять человек.

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