В больнице под Одессой взорвалась боевая граната

В больнице Одесской области взорвалась боевая граната, два человека погибли. Об этом 6 августа сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

По предварительным данным, к 44-летней работнице пищеблока больницы пришел сожитель и принес собой две гранаты. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв. И мужчина, и женщина погибли на месте.

«Поскольку через окно виднелись чеки от двух гранат, а взрыв был один, заходить в помещение было крайне опасно. Поэтому полицейские окружили здание, отвели людей на безопасное расстояние и ждали приезда взрывотехников», — говорится в сообщении прибывшей на место происшествия полиции.

Приехавшие специалисты обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие и находилась в крайне опасном состоянии. Также было установлено, что люди погибли в результате взрыва гранаты Ф-1.

На месте происшествия работает полиция, устанавливаются все детали случившегося.

1 июля сообщалось, что на Украине неизвестный предмет взорвался на площадке с детьми.