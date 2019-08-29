В жилом доме на юге Москвы нашли похожий на гранату предмет

Жителей московской многоэтажки эвакуировали из-за похожего на гранату предмета, обнаруженного в водосточной трубе дома. Инцидент произошел в доме № 3 в Сумском проезде.

По данным телеканала РЕН ТВ, подозрительный предмет нашли игравшие на улице дети. На место происшествия выехали представители экстренных служб, в том числе саперы.

При этом в префектуре Южного административного округа считают, что угрозы нет.

«Там муляж на 99%. Ждут саперов. Пострадавших нет», — цитирует сообщение префектуры «РИА Новости».

26 августа сообщалось о взрыве боевой гранаты в живом доме в Находке. В результате взрыва два человека погибли, еще два пострадали. По некоторым данным, боеприпас сдетонировал, когда его пытались разобрать.