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Люди пострадали при пожаре на химической фабрике в Турции

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Фото: www.ntv.com.tr
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При взрыве во время пожара на химическом заводе в Турции были ранены несколько человек. Об этом 18 сентября сообщает телеканал NTV.

По данным телеканала, в результате взрыва два сотрудника пожарной службы получили ранения.

Крупный пожар, возникший на химическом заводе в промышленной зоне Тузла (район провинции Стамбул), взять под контроль пока не удалось. В его ликвидации участвуют более 50 пожарных расчетов, причина возгорания пока неизвестна.

В июне четыре человека погибли при пожаре на текстильной турецкой фабрике.

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