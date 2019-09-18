Люди пострадали при пожаре на химической фабрике в Турции

При взрыве во время пожара на химическом заводе в Турции были ранены несколько человек. Об этом 18 сентября сообщает телеканал NTV.

По данным телеканала, в результате взрыва два сотрудника пожарной службы получили ранения.

Крупный пожар, возникший на химическом заводе в промышленной зоне Тузла (район провинции Стамбул), взять под контроль пока не удалось. В его ликвидации участвуют более 50 пожарных расчетов, причина возгорания пока неизвестна.

В июне четыре человека погибли при пожаре на текстильной турецкой фабрике.