Один человек погиб при взрыве в общежитии Златоуста

Взрыв произошел в одном из общежитий города Златоуст в Челябинской области. В результате инцидента один человек погиб, четверо пострадали. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по региону.

По информации агентства, предмет, похожий на гранату, сдетонировал в общежитии Златоуста в ходе ссоры с участием нескольких человек. Соседи пострадавших утверждают, что конфликт носил бытовой характер.

По словам советника главы Златоуста Юлии Прокопьевой, в здании нет никаких разрушений, так как взрыв произошел снаружи помещения. Она уточнила, что гранату (предположительно) в здание принес человек, впоследствии погибший при взрыве.

«Пострадавшие находятся в травматологическом отделении городской больницы. Городские власти окажут необходимую помощь их семьям, если она понадобится», — сказала Прокопьева.

Ранее сообщалось, что в Саратове в здании прогремел взрыв, в результате которого пострадал один жилец. В ходе проверки сотрудники Росгвардии обнаружили в помещении остатки разорвавшейся гранаты.