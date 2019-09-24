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Трамп превысил регламент выступления в ООН и не упомянул Россию

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН превысил регламент. Его речь длилась более 36 минут при отведенном времени в 15 минут.

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Американский лидер также ни разу не упомянул в своем выступлении Россию, передает корреспондент «Интерфакс».

В своей речи Трамп говорил в том числе о «ясном сигнале» к прекращению «бесконечных войн», который США посылают всему миру. Вашингтон, по его словам, «готов к дружбе со всеми, кто искренне стремится к миру и уважению», и не верит в «наличие постоянных врагов».

Это третье с момента избрания выступление Трампа на Генассамблее ООН. Предыдущие два также были значительно длиннее норматива — в 2018 году Трамп опоздал на свое выступление и вдвое превысил регламент, а первое обращение в ООН в 2017 году длилось 41 минуту.

Ранее 24 сентября стало известно, что 10 членов российской делегации на Генассамблею ООН, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия, так как американская сторона не оформила документы в срок. По словам сенатора, это политическое, а не техническое решение, на которое «осознанно пошли» в США.

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