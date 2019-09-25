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В Госдепе США прокомментировали ситуацию с визами делегации РФ в ООН

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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США серьезно относятся к своим международным обязательствам по предоставлению виз иностранным делегациям для участия в организованных ООН мероприятиях. Об этом ТАСС заявил представитель Госдепартамента, комментируя ситуацию с невыдачей виз США членам делегации России на 74-ю сессию Генассамблеи ООН.

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«Мы оцениваем каждую заявку на выдачу въездной визы на индивидуальной основе и в соответствии с существующим законодательством и обязательствами. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН», — отметили в ведомстве.

Кроме того, представитель заявил, что информация по визовым документам «носит конфиденциальный характер в соответствии с действующим законодательством США, и поэтому вопросы, связанные с визами, не подлежат обсуждению.

Ранее во вторник сообщалось, что 10 членам российской делегации, в том числе главе международного комитета Совета Федерации Константину Косачеву и главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому, не выдали американские визы для участия в Генассамблее ООН.

Ситуацию также прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова и отметила, что солидарна с главой ведомства Сергеем Лавровым, назвавшим отказ США выдать визы части российской делегации для участия в Генассамблее ООН позором.

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