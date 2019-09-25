Под незалежный камень: Москва осудила Киев за отказ от участия в ПАСЕ

Москва раскритиковала Киев за отказ от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Как заявил «Известиям» постоянный представитель РФ при организации Иван Солтановский, украинские депутаты не готовы отстаивать позицию в честной полемике и потому «отказываются представлять своих избирателей на международной площадке». Дипломат рассказал, что Россия возвращается к полноформатной работе в ПАСЕ, и при этом не исключил, что некоторые делегации вновь попытаются оказать на нее санкционное давление. Однако, как пояснил «Известиям» член Совета Федерации (СФ) Алексей Пушков, вероятность возрождения рестрикций сегодня ничтожно мала: их отменили только в июне и вводить ограничения три месяца спустя просто нелогично.

Перегибы на местах

23 сентября глава украинской делегации, депутат от правящей партии «Слуга народа» Елизавета Ясько заявила, что Украина не будет подтверждать полномочия своей миссии на осенней сессии Парламентской ассамблеи. Она пройдет в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Как сообщается на сайте Верховной рады, так Киев реагирует на решение восстановить в правах российскую делегацию. При этом украинская сторона призвала членов Совета Европы провести «консультации по возможным последствиям безусловного возвращения РФ в ПАСЕ».

Тем не менее, малая часть украинской делегации — парламентарии из прежнего состава — всё же намерена принять участие в заседаниях Ассамблеи. Как написал в Facebook депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, «недопустимо, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша».

В Москве общий отказ украинской делегации оценили однозначно: «Киев не готов не только вести диалог, но и отстаивать свою позицию в честной полемике, когда озвучиваются мнения обеих сторон».

— Они привыкли устраивать истерики и перформансы в зале заседаний ПАСЕ, сыпать голословными обвинениями, но они не привыкли серьезно работать, выслушивать позицию другой стороны, пытаться хоть как-то аргументировать свою, — сказал «Известиям» постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский. — Конечно, такой подход достоин лишь сожаления. Жаль, что делегация одной из стран лишает себя такой возможности и добровольно отказывается представлять своих избирателей на этой международной площадке.

Дипломат отметил, что ситуация с подтверждением полномочий российской делегации, когда из-за наложенных на нее ограничений с 2016 по 2019 год (вплоть до отмены санкций) Москва отказывалась отправлять своих депутатов в ПАСЕ, кардинально отличается от обстоятельств вокруг участия украинских политиков. У них «никто никаких прав не отнимал». Своим решением не участвовать в сессии они выступают против восстановления справедливости и равноправия всех делегаций в ПАСЕ, подытожил Иван Солтановский.

Получить оперативные ответы на вопрос, отказывается ли Киев от диалога с РФ в ПАСЕ, от Елизаветы Ясько и Алексея Гончаренко «Известиям» не удалось.

В экспертном сообществе считают, что решение Киева не ехать в Страсбург продиктовано отсутствием среди членов «Слуги народа» единого подхода к решению российско-украинских противоречий.

— Думаю, это связано с неразберихой в идеологическом курсе движения, — пояснил «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Поскольку в партии есть как резко антироссийские депутаты, так и люди с умеренной позицией, всё зависит от конкретного человека, принимающего решения. Думаю, здесь отказ от участия в ПАСЕ продавил глава комитета рады по иностранным делам (речь идет о комитете по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдане Ярёменко. — «Известия»).

Санкции меньшинства

Возвращение России в Парламентскую ассамблею произошло во время летней сессии: 25 июня делегаты ПАСЕ одобрили документ, который реформирует принятие решений относительно полномочий той или иной национальной делегации. Эти изменения позволили РФ восстановить свои права в Ассамблее и сохранить место в Совете Европы. После этого Москва вернула долг в размере €54,6 млн, который накопился за те два года, что она не делала взносы в организацию.

Сейчас работа российской стороны в ПАСЕ входит в рабочее русло, и в Москве надеются, что взаимодействие с ее парламентариями будет вестись лишь на условиях равноправия. Вместе с тем в постпредстве РФ допускают, что участие наших депутатов в Ассамблее вновь окажется под вопросом.

— Не исключаем, что делегации отдельных всем известных стран: Великобритании, прибалтийских республик — могут ставить вопрос о полномочиях нашей делегации под разными надуманными предлогами, — сказал Иван Солтановский. — Однако исходим из того, что здравомыслящих делегатов в Парламентской ассамблее всё же больше.

Как пояснил «Известиям» член СФ Алексей Пушков, после того как буквально три месяца назад делегаты ПАСЕ решили отменить санкции, идея о новых ограничениях не найдет отклик у большинства.

— Украинская делегация была главным инициатором таких идей, сейчас их могут попробовать продвигать прибалтийские страны, — отметил сенатор. — Однако я не думаю, что это получит поддержку. Ситуация, когда в июне ПАСЕ проголосовала против санкций, а в октябре — за при условии, что ничего не изменилось, будет выглядеть бредово. Тем более что сейчас в отношениях России и Украины есть намеки на оттепель.

По мнению Михаила Погребинского, возвращение РФ в ПАСЕ было продиктовано двумя причинами. Во-первых, Совету Европы были нужны российские взносы (Москва входит в число пяти крупнейших доноров организации). Во-вторых, в отсутствие РФ правозащитная деятельность СЕ утрачивает смысл. Для урегулирования вопросов на пространстве большинства ее участников существует Европейский союз, именно поэтому взаимодействие организации с РФ составляет значительную часть деятельности Совета, подытожил эксперт.