Трамп заявил об отсутствии «давления» на Зеленского по сыну Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам после публикации стенограммы июльской беседы со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, что в ней не было «давления» на украинского лидера.

«Никакого давления оказано не было. Сам президент Украины только что выступил с заявлением о том, что на него не оказывалось абсолютно никакого давления», — приводит New York Post слова американского лидера, которые он озвучил после встречи в Нью-Йорке с главами ряда латиноамериканских стран, посвященной ситуации в Венесуэле, в рамках Генассамблеи ООН в среду, 25 сентября.

Отвечая на вопрос телеканала «Россия» о давлении со стороны американского коллеги, Зеленский сказал, что давить на него может лишь его шестилетний сын.

Трамп сказал журналистам, что публикация стенограммы показала, что разговор с украинским президентом на самом деле был «ни о чем», в то время как многие СМИ представили эту беседу как нечто ужасное — «звонок из ада». По словам американского политика, проблема в том, что существует «очень много коррумпированных журналистов».

Американский лидер назвал «крупнейшей в истории США охотой на ведьм» действия демократов после июльского телефонного разговора со своим украинским коллегой. По словам Трампа, именно демократы «оказывали на Украину давление» и просили поддержать их, а не республиканцев.

Ранее в среду Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, который произошел в июле. 21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что в этой беседе президент США мог просить своего украинского коллегу о содействии в расследовании против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Байден-старший — главный конкурент Трампа от демократов на выборах в 2020 году. Расшифровка разговора подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждали, что американский лидер просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, но в стенограмме беседы прямого указания на это нет. В ходе беседы Трамп заявил, что Вашингтон многое делает для Киева и «было бы здорово», если бы Зеленский изучил «дело Байдена».Тогда второй собеседник попросил предоставить дополнительную информацию по данной теме для расследования на Украине.

«РИА Новости» отмечает, что Хантер Байден входил в совет директоров Burisma Group, являющейся одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Во время вице-президентства в США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который расследовал деятельность Burisma. Являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать в республике.