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Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

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Фото: официальное интернет-представительство президента Украины/president.gov.ua
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На сайте Белого дома опубликовали стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским. Согласно расшифровке тема финансовой помощи Киеву в ходе беседы не поднималась.

Разговор двух лидеров состоялся утром 25 июля 2019 года и длился ровно 30 минут. В начале разговора Трамп поздравил своего украинского коллегу с итогами внеочередных парламентских выборов, на которых партия Зеленского набрала 43,16% голосов избирателей.

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В ходе разговора Трамп заявил, что США многое делают для Украины.

«Мы тратим много усилий и много времени — гораздо больше, чем европейские страны. Они должны помогать вам больше, чем сейчас. Германия почти ничего для вас не делает», — сказал Трамп.

Также он отметил, что «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский попросил предоставить дополнительную информацию по данной теме для проведения расследования на Украине.

«Вопрос расследования этого дела в действительности заключается в том, чтобы восстановить честность, так что мы займемся этим делом», — ответил Зеленский, пообещав, что «окажет помощь» в расследовании.

При этом тема финансовой помощи Украине со стороны США в июльском телефонном разговоре не поднималась. Ранее СМИ заявляли, что именно эта тема была предметом торга двух лидеров.

24 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, целью которой является определить, существуют ли основания для объявления импичмента Трампу. Толчком к активному обсуждению стал телефонный разговор Трампа с «неким иностранным лидером». СМИ утверждали, что сотрудник американской разведки написал срочный рапорт, в котором доложил, что в ходе разговора глава Белого дома дал некое обещание.

Позже стало известно, что собеседником Трампа был президент Украины Владимир Зеленский. В конгрессе допустили, что американский лидер мог оказывать на Зеленского определенное давление и принуждать «сделать что-то незаконное».

21 сентября The Wall Street Journal писала, что Трамп во время июльского разговора просил Зеленского оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера. Сообщалось, что в ходе разговора Трамп якобы указал на необходимость возобновить два антикоррупционных расследования, в обмен на что США продолжат оказывать помощь Украине. По мнению авторов материала, эти расследования помогли бы Трампу на грядущих президентских выборах. Подобные обвинения Трамп сразу отрицал и согласился на расшифровку стенограммы разговора двух лидеров.

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