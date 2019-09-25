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Минюст США не нашел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Министерство юстиции США рассмотрело стенограмму июльского телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не обнаружило нарушений законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий. Об этом 25 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы ведомства Керри Кьюпек.

В документе говорится, что после изучения официальной записи беседы двух лидеров управление по уголовным делам министерства пришло к выводу, что нормы финансирования избирательных кампаний нарушены не были. «Все уполномоченные отделы министерства согласились с этим юридическим заключением, и министерство закрыло дело», — приводит агентство текст документа.

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Ранее в этот же день на сайте Белого дома опубликовали стенограмму разговора Трампа с Зеленским. В ходе разговора Трамп заявил, что США многое делают для Украины. Также он отметил, что «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский попросил предоставить дополнительную информацию по данной теме для проведения расследования на Украине.

При этом тема финансовой помощи Украине со стороны США в июльском телефонном разговоре не поднималась. Ранее СМИ заявляли, что именно эта тема была предметом торга двух лидеров.

24 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, целью которой является определить, существуют ли основания для объявления импичмента Трампу.

21 сентября The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.

Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров, а затем призвал конгресс инициировать процедуру импичмента.

12 сентября юридический комитет палаты представителей конгресса одобрил резолюцию о процедуре возможного объявления импичмента Трампу.

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