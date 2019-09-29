СМИ уличили Трампа в попытке обвинить Украину во вмешательстве в выборы США

Президент США Дональд Трамп хотел обвинить украинские власти во вмешательстве в американские выборы в 2016 году и пытался найти этому доказательства. Об этом 29 сентября пишет газета The New York Times со ссылкой на некие документы и источники на Украине и в США.

По данным издания, несмотря на якобы имеющиеся у разведслужбы США доказательства вмешательства России в выборы глава Белого дома пытался найти «украинский след» и информацию о причастности «враждебных в отношении него сил».

Более того, Трамп якобы был зациклен на конспирологической теории, согласно которой Киев, а не Москва, причастен к пропаже электронной переписки экс-госсекретаря и главного соперника Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

Американский президент якобы полагал, что на Украине есть люди, связанные с Демократической партией и действующие против него. В частности, он допускал, что именно эти украинские силы распространили компромат на экс-главу его избирательного штаба Пола Манафорта.

Для подтверждения этих данных Трамп направил на Украину своего адвоката Рудольфа Джулиани, пишет «Газета.ру». Провести интересующие его расследования было готово правительство Петра Порошенко. Бывший украинский лидер рассчитывал таким образом разучиться поддержкой Трампа и задержаться в кресле президента страны еще на один срок.

Таким образом, считает The New York Times, Трамп и Джулиани вели в отношении Украины «теневую внешнюю политику», цели которой расходились с официальным курсом США и «стратегической целью» Вашингтона поддерживать политику Киева в отношении представления Москвы как агрессора.

Ранее в этот день газета The Washington Post сообщила об активизации расследования, связанного с письмами Клинтон. В 2009–2013 годах на тот момент глава Госдепартамента использовала частный почтовый сервер для ведения служебной переписки, за что подверглась критике. В августе СМИ писали, что частный сервер мог быть взломан китайской компанией в рамках разведоперации.

24 сентября в США объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за скандала вокруг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.