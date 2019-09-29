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В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон

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Фото: Global Look Press/Nancy Kaszerman
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Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post.

Записи с электронной почты десятков бывших и действующих сотрудников внешнеполитического ведомства, которые вели переписки с Клинтон, проверяет Служба дипломатической безопасности (силовое подразделение Госдепа).

Большинство из них не направляли сообщения напрямую госсекретарю, а делали это через ее первого заместителя Уильяма Бернса или главу отдела политического планирования Джейкоба Салливана. В письмах могла содержаться информация об иностранных должностных лицах и отчеты о телефонных переговорах с иностранными дипломатами.

Служба дипбезопасности начала обращения в адрес сотрудников около 1,5 года назад, однако прекратила свои усилия и вновь активизировалась только в августе 2019 года. За несколько недель они контактировали не менее чем с 130 чиновниками, которые работали с Клинтон.

Их уведомили о возможной ответственности за обнаруженные недавно инциденты с безопасностью. При этом отмечается, что им не грозит уголовная ответственность, но расследования могут навредить их репутации.

Скандал разгорелся во время предвыборной гонки в 2016 году. Клинтон подверглась критике за то, что использовала частный почтовый сервер для служебной переписки. Как писали СМИ в конце августа, сервер был взломан китайской компанией в рамках разведывательной операции.

25 сентября на фоне начала процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа из-за скандала вокруг его телефонных переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским Хиллари Клинтон обвинила действующего главу государства в предательстве.

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