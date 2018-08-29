Трамп назвал «большой историей» сообщения о взломе сервера Клинтон

Президент США Дональд Трамп назвал «большой историей» сообщения ряда СМИ о том, что личный почтовый сервер бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон был взломан китайской компанией.

На своей странице в социальной сети Twitter глава Белого дома отметил, что произошедшее является большой историей, а также задался вопросом, действительно ли правы по данному поводу Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство юстиции США.

28 августа американские СМИ обнародовали информацию, что китайская компания взломала сервер Клинтон во время ее работы в должности госсекретаря. Кибератака предположительно являлась частью разведывательной операции.

Во время предвыборной гонки в США в 2016 году разгорелся скандал вокруг почты кандидата от Демократической партии Клинтон. Она подверглась критике за то, что использовала частный почтовый сервер для служебной переписки в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах.