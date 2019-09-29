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Трамп обвинил демократа Шиффа в искажении его слов

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Президент США Дональд Трамп обвинил председателя комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа в искажении содержания стенограммы его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским ради дискредитации Трампа.

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«Крошка Адам Шифф сжульничал и незаконно добавил свои выдуманные и сбивающие с толку слова в мой разговор по телефону с украинским президентом, чтобы выставить все так, будто я сделал что-то неправильно», — написал Трамп в Twitter.

Президент США отметил, что зачитав эти слова в Конгрессе, Шифф «оговорил и оклеветал» его

«Он должен уйти в отставку из Конгресса!» — добавил Трамп.

27 сентября Шифф вел заседание своего комитета, где несколько часов давал показания и.о. главы Национальной разведки США Джозеф Магуайр. Темой была поданная на его имя жалоба анонимного разоблачителя, который усмотрел признаки давления со стороны Трампа на Зеленского в ходе их июльского телефонного разговора.

Американский президент якобы требовал от своего украинского коллеги начать расследование действий сына бывшего вице-президента США Байденa на Украине. Байдена называют основным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году в США президентских выборах.

На фоне этого 24 сентября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пeлoси объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа.

На следующий день на сайте Белого дома опубликовали стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Байдена. Минюст США не нашел в содержании телефонного разговора нарушений.

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