Трамп опубликовал видео с обвинениями в адрес Байдена и демократов

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видео, в котором критикует бывшего вице-президента Джо Байдена и Демократическую партию США. В комментарии к видео американский лидер написал: «Я высушу это болото».

В ролике идет речь о скандале с увольнением бывшего генпрокурора Украины, который расследовал деятельность компании сына Байдена. Ролик также содержит кадры со встреч Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим премьер-министром Арсением Яценюком.

Закадровый голос на видео сообщает, что Байден пообещал $1 млрд за увольнение генпрокурора, расследовавшего дело компании его сына. Но когда Трамп попросил Украину расследовать этот факт, демократы решили запустить процедуру импичмента.

I AM DRAINING THE SWAMP! pic.twitter.com/U7WxKrO6Kx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 сентября 2019 г.

«Демократы проиграли выборы, и теперь они хотят фальсифицировать эти. Не дайте им сделать это», — говорится в конце ролика.

Как сообщалось ранее 28 сентября, около половины опрошенных жителей США поддерживают проведение процедуры импичмента в отношении президента.

24 сентября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пeлoси объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Эта процедура призвана установить, есть ли основания для вынесения вопроса об импичменте на голосование конгрессменов. Поводом для этого стали сообщения о том, что Трамп во время июльского телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским требовал у него начать расследование действий сына Байденa на Украине. В обмен он якобы обещал оказать Киеву финансовую и военную помощь.

На следующий день на сайте Белого дома опубликовали стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Байдена. Минюст США не нашел в содержании телефонного разговора нарушений.