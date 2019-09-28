Прямой эфир
Сюжет:

Трамп опубликовал видео с обвинениями в адрес Байдена и демократов

0
Фото: REUTERS/David Becker
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видео, в котором критикует бывшего вице-президента Джо Байдена и Демократическую партию США. В комментарии к видео американский лидер написал: «Я высушу это болото».

В ролике идет речь о скандале с увольнением бывшего генпрокурора Украины, который расследовал деятельность компании сына Байдена. Ролик также содержит кадры со встреч Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим премьер-министром Арсением Яценюком.

Закадровый голос на видео сообщает, что Байден пообещал $1 млрд за увольнение генпрокурора, расследовавшего дело компании его сына. Но когда Трамп попросил Украину расследовать этот факт, демократы решили запустить процедуру импичмента.

«Демократы проиграли выборы, и теперь они хотят фальсифицировать эти. Не дайте им сделать это», — говорится в конце ролика.

Операция «И»: поможет ли импичмент демократам в борьбе за Белый дом
Реальная цель запуска процедуры отставки президента — не отстранение от власти Дональда Трампа, а попытка помешать его переизбранию

Как сообщалось ранее 28 сентября, около половины опрошенных жителей США поддерживают проведение процедуры импичмента в отношении президента.

24 сентября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пeлoси объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Эта процедура призвана установить, есть ли основания для вынесения вопроса об импичменте на голосование конгрессменов. Поводом для этого стали сообщения о том, что Трамп во время июльского телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским требовал у него начать расследование действий сына Байденa на Украине. В обмен он якобы обещал оказать Киеву финансовую и военную помощь.

На следующий день на сайте Белого дома опубликовали стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Байдена. Минюст США не нашел в содержании телефонного разговора нарушений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В сенате подтвердили возможность слушаний по импичменту Трампа
В МИДе оценили заявления о причастности РФ к ситуации с Трампом и Зеленским

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019