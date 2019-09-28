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Около половины американцев поддержали импичмент Трампу

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Фото: Global Look Press/Erik Mcgregor
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Почти половина опрошенных жителей США поддерживают проведение процедуры импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа, начатой демократами из палаты представителей. Такие данные получены в ходе опроса издания The Hill и исследовательской компании HarrisX.

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Так, 47% респондентов выступили за проведение процедуры импичмента в отношении Трампа, что на 12% выше показателя тремя месяцами ранее. Против высказались 42% опрошенных, не определились с ответом 11%. Всего опросе участвовали 1 тыс. респондентов.

Опрос проводился 26-27 сентября, спустя несколько дней после того, как в палате представителей начали официальное расследование по скандалу с телефонным разговором Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

Процедура импичмента была начата на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Демократ Байден является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году в США президентских выборах.

24 сентября спикер палаты представителей Нэнси Пeлoси объявила на основании этих подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении президента США. Эта процедура призвана установить, есть ли основания для вынесения вопроса об импичменте на голосование конгрессменов.

На следующий день на сайте Белого дома опубликовали стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Байдена. Минюст США не нашел в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

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