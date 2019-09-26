Прямой эфир

Политологи оценили запуск процедуры импичмента Трампа

0
Фото: Global Look Press/White House
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси 24 сентября с объявила о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Первым этапом является проведение расследования, в ходе которого будет определено, есть ли для этого основания.

Импичмент на авось: в США демократы планируют новую атаку на Трампа
На новом витке политического противостояния противники американского президента рискуют потерпеть куда более серьезное поражение

Однако реально это вряд ли приведет к отставке президента, так как за продолжение расследования должна проголосовать вся нижняя палата конгресса. Затем окончательный вердикт вынесет сенат, который находится под контролем республиканцев.

Как пояснил «Известиям» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, даже в палате представителей противникам главы США не хватает голосов однопартийцев, боящихся поддержать идею импичмента. Дело в том, что в округах, от которых они избрались в конгресс, в 2016 году голосовали за Трампа.

В свою очередь эксперт The Atlantic Council профессор Андерс Ослунд заявил «Известиям», что главная цель запущенной процедуры — нанести ущерб репутации Трампа и всей Республиканской партии.

«В итоге это может привести к их поражению на следующих выборах. Это показал еще урок с провалившимся импичментом Биллу Клинтону. Во время процедуры импичмента президент рассматривается не как король, а как преступник. Это происходит изо дня в день. Естественно, это производит на людей большое впечатление», — сказал политолог.

В то же время, по мнению директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, у импичмента нет шансов «быть доведенным до ума», однако сама эта тема может испортить жизнь Трампу и стать одной из ключевых в ходе избирательной кампании.

«В США никакой суд за подобное дело бы не взялся. А конгресс, используя прописанную в конституции процедуру, может. Поэтому у всего этого исключительно политическая цель», — пояснил эксперт «Известиям».

При этом эксперты отметили, что из этой истории будут пытаться извлечь выгоду не только демократы, но и сам президент США. «Скорее всего, Трамп выйдет победителем и из этой схватки», — резюмировал Лозанский.

Подробнее — в материале «Известий»:

Операция «И»: поможет ли импичмент демократам в борьбе за Белый дом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Клинтон обвинила Трампа в предательстве страны
Трамп пожаловался на ужасное отношение к нему

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019