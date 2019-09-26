Политологи оценили запуск процедуры импичмента Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси 24 сентября с объявила о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Первым этапом является проведение расследования, в ходе которого будет определено, есть ли для этого основания.

Однако реально это вряд ли приведет к отставке президента, так как за продолжение расследования должна проголосовать вся нижняя палата конгресса. Затем окончательный вердикт вынесет сенат, который находится под контролем республиканцев.

Как пояснил «Известиям» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, даже в палате представителей противникам главы США не хватает голосов однопартийцев, боящихся поддержать идею импичмента. Дело в том, что в округах, от которых они избрались в конгресс, в 2016 году голосовали за Трампа.

В свою очередь эксперт The Atlantic Council профессор Андерс Ослунд заявил «Известиям», что главная цель запущенной процедуры — нанести ущерб репутации Трампа и всей Республиканской партии.

«В итоге это может привести к их поражению на следующих выборах. Это показал еще урок с провалившимся импичментом Биллу Клинтону. Во время процедуры импичмента президент рассматривается не как король, а как преступник. Это происходит изо дня в день. Естественно, это производит на людей большое впечатление», — сказал политолог.

В то же время, по мнению директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, у импичмента нет шансов «быть доведенным до ума», однако сама эта тема может испортить жизнь Трампу и стать одной из ключевых в ходе избирательной кампании.

«В США никакой суд за подобное дело бы не взялся. А конгресс, используя прописанную в конституции процедуру, может. Поэтому у всего этого исключительно политическая цель», — пояснил эксперт «Известиям».

При этом эксперты отметили, что из этой истории будут пытаться извлечь выгоду не только демократы, но и сам президент США. «Скорее всего, Трамп выйдет победителем и из этой схватки», — резюмировал Лозанский.

Подробнее — в материале «Известий»:

Операция «И»: поможет ли импичмент демократам в борьбе за Белый дом