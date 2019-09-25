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Клинтон обвинила Трампа в предательстве страны

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Фото: TASS/Zuma
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Бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила действующего главу государства Дональда Трампа в предательстве. Об этом Клинтон написала 25 сентября в Twitter.

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«Президент США предал нашу страну. Это не политическое заявление, это — суровая реальность, и мы должны действовать. Он — очевидная и реально существующая угроза ценностям, которые делают нас сильными и свободными», — говорится в твите.

Клинтон добавила, что поддерживает начало процедуры импичмента Трампу.

Ранее в этот день американский лидер посетовал, что к нему относятся хуже, чем к кому-либо из президентов США за всю историю страны. «Пропитанных ненавистью и страхом» демократов Трамп обвинил в развязывании «охоты на ведьм».

24 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента. Первым этапом процедуры является проведение расследования, в ходе которого будет определено, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Данный вопрос начали активно обсуждать после телефонного разговора Трампа с «неким иностранным лидером». СМИ со ссылкой на рапорт одного из сотрудников разведки США утверждали, что в ходе разговора глава Белого дома дал некое обещание.

Позднее стало известно, что собеседником Трампа был президент Украины Владимир Зеленский. В конгрессе допустили, что американский лидер мог оказывать на Зеленского давление и принуждать «сделать что-то незаконное» в обмен на предоставление Киеву военной помощи.

По данным The Wall Street Journal, глава Белого дома просил украинского лидера оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании против главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией.

Трамп обвиняет Хантера Байдена в получении денег от Китая и Украины, а Джулиани считает, что Киев содействовал Байдену-младшему в отмывании $3 млн. Джо Байден, в свою очередь, призвал конгресс инициировать процедуру импичмента.

Трамп опроверг обвинения в свой адрес и разрешил опубликовать полную стенограмму своего разговора с Зеленским, согласно которой американский лидер пообещал многое сделать для Украины, но «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский в ответ попросил предоставить дополнительную информацию для проведения расследования на Украине. Тема финансовой помощи Киеву не поднималась.

После публикации стенограммы Трамп завил, что, по его мнению, разговор был «ни о чем». Минюст США не обнаружил в стенограмме нарушений американского законодательства.

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