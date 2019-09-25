Генпрокуратура Украины займется делом сына Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский, согласно опубликованной в среду июльской стенограмме, пообещал американскому президенту Дональду Трампу, что новый генпрокурор республики займется делом, связанным с сыном Джо Байдена Хантером, и украинской газовой компанией Burisma.

«Я хотел бы рассказать вам о прокуроре Украины. В первую очередь я понимаю и осведомлен о ситуации вокруг компании, в которой работал сын Байдена. Ввиду того, что мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генпрокурор будет на 100% моим человеком, моим кандидатом, который будет утвержден парламентом и станет новым прокурором в сентябре. Он или она изучит ситуацию, прежде всего по той компании, которую вы упомянули по этой проблеме», — приводятся в стенограмме, опубликованной Белым домом 25 сентября, слова Зеленского.

В расшифровке украинский лидер упомянул, что проведение расследования по данному вопросу будет призвано обеспечить восстановление справедливости. «Мы разберемся с этим и будем работать над расследованием этого дела», — заключил президент Украины.

О том, что власти Украины могут вновь вернуться к делу компании Burisma, заявил 24 сентября в интервью изданию The Daily Beast бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко. По его словам, ранее несколькими прокурорами республики были открыты и прекращены два дела, связанных с этой газовой компанией.

Ранее, 21 сентября, издание The Wall Street Journal сообщало, что в телефонной беседе в июле американский лидер восемь раз просил своего украинского коллегу помочь в расследовании против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. В обмен он якобы обещал предоставить Киеву военную и финансовую помощь.

Байден-старший, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, требовал предать гласности детали телефонных переговоров лидеров Украины и США. Байден-младший входил в совет директоров частной газовой компании Burisma Holdings, против которой велось расследование генпрокуратуры Украины из-за подозрений в отмывании средств.

Стенограмма разговора Трампа и Зеленского была опубликована Белым домом 25 сентября. Однако в ней нет прямого указания на давление президента США на своего американского коллегу по делу Хантера Байдена. Президент США также подтвердил, что стенограмма показала, что он не оказывал давление на главу Украины. В свою очередь Зеленский отметил, что надавить на него может лишь его шестилетний сын.