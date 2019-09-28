В сенате подтвердили возможность слушаний по импичменту Трампа

Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл заявил, что в случае выступления палаты представителей за импичмент президента США Дональда Трампа сенат выполнит следующий этап и проведет слушания. Об этом пишет в пятницу агентство Associated Press.

По его словам, у сената нет другого выбора несмотря на то, что большинство мест в нем удерживают однопартийцы Трампа — республиканцы. Ожидается, что в случае, если вопрос импичмента дойдет до сената, то он признает Трампа невиновным.

Процедура импичмента была начата на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев начать расследование действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

Демократ Байден является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году в США президентских выборах.

24 сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении президента США. Эта процедура призвана установить, есть ли основания для вынесения вопроса об импичменте на голосование конгрессменов.

На следующий день на сайте Белого дома опубликовали стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Байдена. Минюст США не нашел в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.