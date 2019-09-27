Конгрессмены отклонили резолюцию против начала процедуры импичмента Трампа

Палата представителей конгресса США в пятницу, 27 сентября, отклонила внесенную республиканцами резолюцию против начала процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

При голосовании конгрессмены разделились строго по партийной принадлежности: 184 республиканца высказались за и 222 демократа — против, передает ТАСС.

Процедура импичмента была начата на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев начать расследование действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

Демократ Байден является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году в США президентских выборах.

24 сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении президента США. Эта процедура призвана установить, есть ли основания для вынесения вопроса об импичменте на голосование конгрессменов.

На следующий день на сайте Белого дома опубликовали стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Байдена. Минюст США не нашел в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.