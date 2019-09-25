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Пелоси убедилась в необходимости импичмента Трампу после стенограммы его разговора

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Фото: REUTERS/Alexander Drago
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Стенограмма разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским подтверждает необходимость процедуры импичмента. С таким заявлением в среду, 25 сентября, выступила спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси.

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«Публикация расшифровки телефонного разговора подтверждает, что поведение президента подрывает честность наших выборов, достоинство администрации, которой он руководит, и нашу национальную безопасность», — цитирует Пелоси Reuters.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского. Согласно расшифровке тема финансовой помощи Киеву в ходе беседы не поднималась.

Ранее в среду спикер палаты представителей конгресса объявила о решении начать процедуру, целью которой является определить, существуют ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

Разговор двух лидеров состоялся утром 25 июля 2019 года и длился ровно 30 минут. В ходе беседы Трамп заявил, что США делают для Украины больше, чем другие страны, в частности Германия. Также он отметил, что «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский попросил предоставить дополнительную информацию по данной теме для проведения расследования на Украине.

21 сентября The Wall Street Journal писала, что Трамп во время июльского разговора просил Зеленского оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера. Сообщалось, что в ходе разговора Трамп якобы указал на необходимость возобновить два антикоррупционных расследования, в обмен на что США продолжат оказывать помощь Украине.

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