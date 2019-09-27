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В МИД оценили заявления о причастности РФ к ситуации с Трампом и Зеленским

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Заявления о причастности России к скандалу с июльским телефонным разговором президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского являются паранойей. Об этом заявил ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в пятницу, 27 сентября.

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«Когда ежедневно, чуть ли не ежечасно появляются то новые санкции, то обвинения России во все новых смертных грехах — сегодня спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси даже сказала, что за тем инцидентом, который сейчас раздувают вокруг телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского, стоит Россия, что она все это подстроила — это паранойя, по-моему, очевидная для всех», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее, в пятницу, спикер нижней палаты американского конгресса Нэнси Пелоси сообщила в эфире телеканала MSNBC о причастности Москвы к скандалу вокруг беседы лидеров США и Украины. По ее словам, «Россия приложила руку к этому». Пелоси также назвала недопустимым вмешательство любой страны в выборы в другого государства. Она добавила, что Трамп просил Зеленского именно об этом.

По словам политика, сейчас демократы настроены на обсуждение возможности объявления импичмента нынешнему американскому лидеру.

Стенограмма разговора президентов Соединенных Штатов и Украины была опубликована на сайте Белого дома 25 сентября. В ходе разговора глава Белого дома отметил, что Вашингтон многое делает для Киева, добавив, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил «дело Байдена». Украинский лидер попросил предоставить дополнительную информацию по этой теме для расследования на Украине. Минюст США не обнаружил в стенограмме нарушений законодательства и оснований для проведения дальнейшего расследования или других действий.

24 сентября Пелоси объявила о решении начать процедуру, чтобы определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу. Толчком к этому стал телефонный разговор Трампа с «неким иностранным лидером». По анным СМИ, некий сотрудник американской разведки написал рапорт, в котором доложил, что в ходе разговора президент США дал некое обещание. Позже стало известно, что собеседником Трампа был Зеленский.

В конгрессе считают, что американский лидер мог оказывать на своего украинского коллегу давление и принуждать «сделать что-то незаконное».

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