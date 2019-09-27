В США нашли «руку России» в скандале с разговором Трампа и Зеленского

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Россия причастна к скандалу вокруг июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом она сказала в пятницу, 27 сентября, в эфире телеканала MSNBC.

«Я думаю, что Россия приложила руку к этому», — заявила политик.

Пелоси отметила, что считает недопустимым, чтобы любое государство вмешивалось в выборы в другой стране. При этом, по ее словам, Трамп просил Зеленского именно об этом.

Политик добавила, что сейчас демократы настроены на обсуждение возможности объявления импичмента действующему президенту. Она отметила, что депутаты намерены работать над темой «без промедления, но и без спешки».

25 сентября на сайте Белого дома опубликовали стенограмму разговора Трампа с Зеленским. В ходе разговора глава Белого дома заявил, что США многое делают для Украины. Также он отметил, что «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский попросил предоставить дополнительную информацию по данной теме для проведения расследования на Украине. Министерство юстиции США не обнаружило в стенограмме нарушений законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий.

24 сентября Пелоси объявила о решении начать процедуру, целью которой является определить, существуют ли основания для объявления импичмента Трампу. Толчком к активному обсуждению стал телефонный разговор Трампа с «неким иностранным лидером». СМИ утверждали, что сотрудник американской разведки написал срочный рапорт, в котором доложил, что в ходе разговора глава Белого дома дал некое обещание.

Позже стало известно, что собеседником Трампа был президент Украины Владимир Зеленский. В конгрессе допустили, что американский лидер мог оказывать на Зеленского определенное давление и принуждать «сделать что-то незаконное».

21 сентября The Wall Street Journal писала, что Трамп во время июльского разговора просил Зеленского оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера. Сообщалось, что в ходе разговора Трамп якобы указал на необходимость возобновить два антикоррупционных расследования, в обмен на это США продолжат оказывать помощь Украине. По мнению авторов материала, эти расследования помогли бы Трампу на грядущих президентских выборах. Подобные обвинения Трамп сразу отрицал и согласился на расшифровку стенограммы разговора двух лидеров.