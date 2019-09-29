Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами

Президент США Дональд Трамп опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента. Ролик был опубликован на странице американского лидера в Twitter.

По его словам, происходящее сейчас является огромным обманом в истории американской политики. Трамп заявил, что демократы хотят отобрать у граждан страны оружие, здравоохранение, голоса, свободу и судей, но президент и его сторонники не позволят этому случиться.

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019

В очередной раз глава Белого дома отметил, что представители республиканской партии пытаются «осушить болото», так как «на кону страна». Трамп отметил, что его пытаются остановить, потому что он борется за граждан, но президент уверил, что не даст этому случиться. От жестких высказываний в адрес демократов Трамп на этот раз воздержался.

Как сообщалось ранее 28 сентября, около половины опрошенных жителей США поддерживают проведение процедуры импичмента в отношении президента.

24 сентября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пeлoси объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом для этого стали сообщения о том, что Трамп во время июльского телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским требовал у него начать расследование действий сына бывшего вице-президента США Байденa на Украине. В обмен он якобы обещал оказать Киеву финансовую и военную помощь. Байдена называют основным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году в США президентских выборах.

На следующий день на сайте Белого дома опубликовали стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Байдена. Минюст США не нашел в содержании телефонного разговора нарушений.