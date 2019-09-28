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Белый дом засекретил телефонные разговоры Трампа с Путиным

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Стенограммы некоторых разговоров президента США Дональда Трампа с официальными лицами других стран, среди которых президент России Владимир Путин и члены саудовской королевской семьи, были помещены в «секретную высококлассную компьютерную систему», доступную избранным должностным лицам. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неких бывших и действующих американских чиновников в пятницу, 27 сентября.

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В Белом доме начали обсуждать использование этой системы после того, как стало известно о попытке администрации американского президента скрыть стенограмму беседы Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Документ пытались классифицировать как совершенно секретную информацию по указанию Совета национальной безопасности (СНБ) США, который входит в структуру Белого дома.

В статье утверждается, что ограничения на доступ к телефонным разговорам с саудовской королевской семьей были наложены заранее, а количество людей, имеющих доступ к ним, было строго ограничено.

О том, что Белый дом начал ограничивать доступ к записям телефонных разговоров Трaмпa с Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухaммeдoм бeн Caльмaнoм ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники. Собеседники телеканала отмечали, что речь идет минимум о двух телефонных звонках, стенограммы которых якобы скрывались от сотрудников администрации американского лидера.

Ранее в сентябре анонимный информатор из американской разведки направил жалобу руководству Национальной разведки на Трaмпа. По его данным, президент Соединенных Штатов оказывал давление на украинского лидера во время июльского телефонного разговора, Трамп якобы требовал расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, Хантера. Байден-старший считается основным конкурентом американского лидера на предстоящих выборах президента США в 2020 году.

В итоге Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму беседы лидеров двух стран. Исходя из расшифровки, прямого указания на то, что Трамп надавил на своего украинского коллегу, прося провести расследование в отношении Бaйдeнa, нет. Минюст США также не обнаружил в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства и оснований для проведения дальнейшего расследования.

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