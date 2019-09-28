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СNN узнал об ограничении доступа к записям разговоров Трампа с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Белый дом ограничивал доступ к записям телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом сообщает в субботу, 28 сентября, телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, речь идет как минимум о двух телефонных разговорах, стенограммы которых якобы скрывались от сотрудников администрации американского лидера.

Ранее в сентябре анонимный информатор из разведывательного сообщества США в жалобе руководству Национальной разведки сообщил, что Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора в июле текущего года. Американский лидер якобы требовал расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который считается главным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах в США.

Чтобы избежать обвинений, Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленcкoгo расследования в отношении Бaйдeнa. Сообщалось, что Минюст США не нашел в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

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