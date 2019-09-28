СМИ раскрыли содержание «засекреченного» разговора Трампа с Лавровым

Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и на тот момент послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Встреча состоялась в Овальном кабинете в 2017 году, пишет Washington Post со ссылкой на источники 28 сентября.

Как утверждает издание, глава Белого дома якобы заявил, что его не беспокоит вмешательство Москвы в американские выборы, так как США неоднократно проделывали то же самое в других странах.

По словам источников издания, заявления Трампа звучали так, будто он «прощает Россию» за «вмешательство», якобы разработанное с целью помочь ему выиграть выборы, а также поощряет такую практику.

Кроме того, в ходе встречи Трамп якобы пожаловался, что расследование США против России и публикации американских СМИ наносят ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, которые могли бы быть «прекрасными».

Также издание утверждает, что во время беседы глава Белого дома якобы раскрыл Лаврову и Кисляку некоторые данные разведки о террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Теперь в Белом доме беспокоятся, что слова американского лидера будут обнародованы, и это повлечет за собой «политические последствия». Доступ к стенограмме беседы имеет только «необычайно малое число людей», а именно несколько должностных лиц, обладающих высшей категорией доступа.

Ранее в сентябре телеканал CNN сообщал, что в ходе той встречи Трамп якобы раскрыл своим собеседникам некие секретные данные. В российском МИДе информацию американских СМИ назвали чистой воды паранойей. Выдачу главой Белого дома каких-либо гостайн опроверг и сам Лавров.

Расследование о «русских хакерах», якобы вмешавшихся в американские выборы, началось после победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа в 2016 году. В конце марта 2019 года минюст США обнародовал финальный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования не нашел сговора Трампа с Россией.