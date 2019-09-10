Лавров опроверг выдачу Трампом гостайн на встрече в 2017 году

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг информацию CNN о том, что на встрече в мае 2017 года президент США Дональд Трамп раскрыл ему некие секретные данные.

«Никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал. Это, кстати, подтвердил присутствовавший на встрече тогдашний советник по национальной безопасности господин [Герберт] Макмастер, это подтверждают и другие люди, которые мало-мальски знакомы с тем, что тогда обсуждалось», — цитирует министра «РИА Новости» 10 сентября.

По его словам, тогда на повестке дня стоял вопрос налаживания отношений Москвы и Вашингтона после ущерба, нанесенного администрацией предыдущего президента США Барака Обамы.

Также Лавров опроверг свое знакомство с бывшим сотрудником администрации президента России Олегом Смоленковым, которого американский телеканал называет информатором США.

Накануне CNN опубликовал материал о самом ценном американском шпионе, которому якобы удалось добиться высокого поста в российском правительстве. По словам источников телеканала, агента пришлось вывезти из РФ из-за угрозы разоблачения — якобы Трамп и его администрация «небрежно обращались с данными разведки».

В качестве примера неаккуратности главы Белого дома был приведен якобы имевший место инцидент на встрече в мае 2017 года — утверждалось, что Трамп рассказал Лаврову и занимавшему на тот момент должность посла России в США Сергею Кисляку данные израильской разведки о действиях боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии.

Позже в СМИ появилась информация, что неназванным шпионом может быть Олег Смоленков, якобы работавший в посольстве США и в структуре российского правительства. В Кремле ответили, что человек с такой фамилией не занимал высокой должности и был уволен внутренним распоряжением «года два-три тому назад».

В российском МИДе информацию о якобы раскрытых Трампом секретных данных на встрече с Лавровым и Кисляком назвали чистой воды паранойей. Сам же глава Белого дома заявил, что не знаком с историей о шпионе.