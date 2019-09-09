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СМИ узнали об отзыве США своего шпиона из России из-за угрозы разоблачения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Власти США в 2017 году отозвали из России одного из своих самых ценных агентов, которому якобы удалось добиться высокого поста в правительстве РФ. Об этом 9 сентября сообщает CNN со ссылкой на неназванных чиновников в администрации американского президента Дональда Трампа.

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Так, шпиона пришлось вывезти из России из-за возможного разоблачения. Источники утверждают, что Трамп и сотрудники его администрации «неоднократно небрежно обращались с данными секретной разведки и могли способствовать разоблачению» агента.

К примеру, часть информации глава Белого дома мог раскрыть во время встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и занимавшим в то время пост российского посла в США Сергеем Кисляком в мае 2017 года. Тогда Трамп обсуждал секретные данные израильской разведки о действиях боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии.

Именно после этой встречи спецслужбы задумались о возможном разоблачении источника информации в российском правительстве, хотя эти данные не имели прямого отношения к шпиону. Позднее в СМИ появилась информация о возможном наличии у Вашингтона высокопоставленного источника в Москве.

Отзыв спецагента имел серьезные последствия, так как восстановить доступ к информации столь же высокого уровня за короткий период времени не удастся.

В ЦРУ информацию CNN о раскрытии Трампом секретных сведений назвали «неточной», а в Белом доме — «потенциально опасной для жизни». Представитель госсекретаря Майка Помпео от комментариев отказался, пишет «Газета.ру».

30 августа в России предъявили окончательное обвинение американцу Полу Уилану, которому вменяют шпионаж. Под арестом он пробудет до 29 октября.

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