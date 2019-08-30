Американцу Полу Уилану предъявили обвинение в шпионаже

Следствие предъявило окончательное обвинение американцу Полу Уилану, которому вменяется шпионаж. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Владимира Жеребенкова.

«На следующей неделе должно начаться ознакомление с материалами уголовного дела», — сказал Жеребенков. Адвокат добавил, что его подзащитный не признает вину.

Еще один адвокат американца Ольга Карлова сообщила об окончании следственных действий в отношении Уилана. «Официально об окончании следствия нам объявят на следующей неделе, но по факту они завершены», — цитирует адвоката ТАСС.

23 августа сообщалось, что Лефортовский суд Москвы продлил до 29 октября срок содержания Уилана под стражей.

О задержании Уилана стало известно 28 декабря 2018 года. В ФСБ уточнили, что его арестовали во время шпионской акции. В отношении американца возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Фабула дела не раскрывается из соображений секретности. Американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.