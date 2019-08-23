Посольство США запросило срочный доступ к Уилану из-за его самочувствия

Посольство США в Москве запросило срочный консульский доступ к арестованному в России американцу Полу Уилану, который ранее 23 августа пожаловался на здоровье.

«Мы запросили в МИД РФ срочный консульский доступ к Полу Уилану, чтобы поговорить с ним в связи с серьезными заявлениями по поводу его здоровья. Здоровье и благополучие американских граждан за рубежом являются нашим главным приоритетом», — говорится в заявлении диппредставительства в Twitter.

В пятницу Лефортовский суд Москвы рассматривал вопрос о продлении срока ареста обвиняемому. Во время заседания Уилан пожаловался на самочувствие, ему вызвали «скорую». Однако врачи отказались госпитализировать американца ввиду отсутствия на то оснований.

Адвокат американца Владимир Жеребенков пояснил, что у его подзащитного обострилась паховая грыжа во время «переезда» из одной камеры СИЗО в другую. При этом сам Уилан утверждает, что травму ему нанесли в следственном изоляторе, а к заседанию он был не готов, так как из-за медицинских процедур и обезболивающих не ел с вечера. От помощи врачей он отказался, заявив, что ему нужен не фельдшер, а профильный специалист.

23 августа суд продлил срок содержания Уилана в СИЗО до 29 октября. На заседании присутствовали консульские сотрудники американского посольства.

О задержании Уилана стало известно 28 декабря 2018 года. В ФСБ уточнили, что мужчину арестовали во время шпионской акции, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», фабула дела не раскрывается из-за секретности. Американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Уилан числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner. Она базируется в Мичигане и занимается производством комплектующих для автомобилей. У Уилана есть гражданство нескольких стран, в том числе США, Канады, Великобритании и Ирландии.