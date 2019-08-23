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Заседание по делу Пола Уилана прервали из-за его самочувствия

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Арестованному в России американцу Полу Уилану вызвали скорую помощь в зал Лефортовского суда Москвы, где 23 августа рассматривается вопрос о продлении срока его содержания в СИЗО.

«Уилан написал заявление администрации изолятора с просьбой перевести его в другую камеру. Это заявление было удовлетворено, и 9 августа, когда он переносил свои вещи в новую камеру, у него обострилась паховая грыжа», — пояснил адвокат американца Владимир Жеребенков агентству «Интерфакс».

По его словам, Уилану в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь. При этом сам американец в зале суда заявил, что травму ему нанесли в СИЗО, а к заседанию он не был готов. Судья объявила перерыв, чтобы вызвать врачей, но арестованный отказался от помощи, заявив, что ему нужен не фельдшер, а госпитализация и профильный специалист.

«Я не ел с 7 часов вечера вчерашнего дня, так как утром у меня были назначены медицинские процедуры: у меня сегодня брали кровь и давали лекарство. <…> Из-за обезболивающих, которые я принимаю, я не могу полноценно принимать участие в процессе, тем более что я не видел материалов суда», — приводит слова арестованного «РИА Новости».

Как отмечает ТАСС, скорая помощь в итоге не стала забирать американца в виду отсутствия оснований для госпитализации.

О задержании Уилана стало известно 28 декабря 2018 года. В ФСБ уточнили, что мужчину арестовали во время шпионской акции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», фабула дела не раскрывается из-за секретности. Американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Ранее гражданин США попросил американского президента Дональда Трампа о публичной поддержке.

24 мая срок ареста Уилана продлили до 29 августа, в пятницу решался вопрос о продлении срока ареста до 29 октября. На заседании присутствуют консульские сотрудники посольства США.

Уилан числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner. Она базируется в Мичигане и занимается производством комплектующих для автомобилей. У Уилана есть гражданство нескольких стран, в том числе США, Канады, Великобритании и Ирландии.

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