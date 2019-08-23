Суд в Москве продлил арест обвиняемому в шпионаже против РФ Полу Уилану

Лефортовский суд Москвы в ходе заседания принял решение продлить до 29 октября срок содержания под стражей американца Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже против России. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает ТАСС.

«Выслушав мнения сторон, суд приходит к выводу о том, что ходатайство следствия законно и обоснованно. Продлить срок содержания Уилана под стражей до 29 октября», — постановил судья.

В ходе заседания Уилану вызывали скорую помощь в связи с плохим самочувствием. Обвиняемый заявил, что ему нанесли травму в СИЗО, из-за чего он не был готов к слушанию. Судья объявила перерыв, чтобы вызвать врачей, однако арестованный отказался от помощи, заявив, что ему нужен не фельдшер, а госпитализация и профильный специалист.

Уилан также рассказал, что не ел с 7 часов вечера вчерашнего дня, поскольку ему назначили медицинские процедуры.

«У меня сегодня брали кровь и давали лекарство. <…> Из-за обезболивающих, которые я принимаю, я не могу полноценно принимать участие в процессе, тем более что я не видел материалов суда», — приводит слова арестованного «РИА Новости».

О задержании Уилана стало известно 28 декабря 2018 года. В ФСБ уточнили, что мужчину арестовали во время шпионской акции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», фабула дела не раскрывается из-за секретности. Американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В июне гражданин США попросил американского президента Дональда Трампа о публичной поддержке.

Уилан числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner. Она базируется в Мичигане и занимается производством комплектующих для автомобилей. У Уилана есть гражданство нескольких стран, в том числе США, Канады, Великобритании и Ирландии.