Норвегия не обращалась к России с запросом по освобождению шпиона Берга

Власти Норвегии не обращались к России по поводу освобождения гражданина страны Фруде Берга, осужденного в РФ за шпионаж. Об этом в среду, 28 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет «Интерфакс».

«Никаких официальных запросов по данному конкретному сюжету от норвежской стороны в адрес Министерства иностранных дел не поступало», — сказала она, отвечая на вопрос, возможно ли освобождение Берга до визита главы ведомства Сергея Лаврова в Норвегию в конце октября.

16 апреля Мосгорсуд признал виновным гражданина Норвегии Фруде Берга и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать в доход государства вещественные доказательства в виде денежных средств на сумму €15 тыс. Дело в отношении подданного королевства было возбуждено по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Процесс шел в закрытом от слушателей и СМИ режиме в связи с тем, что в деле фигурировали материалы с грифом «секретно».

В ходе прений сторон гособвинение запросило 14 лет колонии в качестве наказания, так как Берг не признал себя виновным и не раскаялся в содеянном. Защита осужденного планирует обжаловать приговор.

Гражданин Норвегии Фруде Берг был арестован в России еще в декабре 2017 года. Как сообщали в правоохранительных органах, его взяли с поличным при получении секретных документов.

Позднее Мария Захарова заявила, что иностранец, задержанный в РФ по подозрению в шпионаже, был сотрудником норвежских спецслужб. При этом она добавила, что большого урона отношениям Москвы и Осло этот инцидент не нанесет.