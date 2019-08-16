Дело фокуса: камера слежения становится модным аксессуаром

Snapchat представил третью модель очков с видеокамерой. Несмотря на плохие продажи предыдущих, компания пытается приучить людей носить камеры на лице. Почему она продолжает упорствовать, кто пытается ей противостоять и почему у них ничего не получится, рассказывают «Известия».

Компания Snap, которой принадлежит соцсеть Snapchat, представила новую модель умных очков. Две встроенные камеры позволяют снимать и загружать в профиль «трехмерные» фотографии и видео в круглой рамке. Если немного поколдовать, можно выгрузить их и на компьютер.

Snap делает очки с упорством, достойным лучшего применения. Первая модель Spectacles появилась в 2016 году. По данным The Verge, компания произвела их значительно больше, чем смогла продать. А Business Insider писал, что меньше половины людей, кто их все-таки купил, пользовались ими дольше месяца. По отчетам самой компании, она потеряла $39,9 млн на девайсе, который продавался примерно по $100.

Snapchat Очки Spectacles Фото: Getty Images/Chesnot

Пользователи жаловались на то, что очки были слишком громоздкие, а передача видео на телефон — слишком долгой. Вторую модель, которая вышла прошлой весной, сделали легче, быстрее и чуть дороже. Качество видео улучшилось, и появилась возможность фотографировать. Но вторые Spectacles тоже не снискали большой популярности. Теперь компания представила третьи — стальные (у предыдущих была пластиковая оправа), с двумя работающими камерами и ценником больше чем в два раза выше.

Нешпионские очки

В онлайн-маркетах продаются десятки моделей очков с видеокамерами. И все они гораздо дешевле новых Spectacles, за которые просят чуть меньше $400. Возможные покупатели заплатят за две вещи.

Во-первых, за надежность. Snap — единственная крупная технологическая компания, которая продолжает продвигать концепцию умных очков с видеокамерой.

После провала Google Glass в 2015 году идея носить на лице сложный гаджет — и быть похожим на карикатурного робота со старинных гравюр — перестала казаться такой уж привлекательной. В начале 2018 года Intel выпустил свои умные очки — без камеры и в неприметной оправе. Фишка в том, что маленький проектор показывает прямо в зрачок короткие сообщения вроде прогноза погоды, сообщений со смартфона и заголовков писем. Той же весной проект закрыли.

Snapchat Google Glass Фото: Global Look Press/Artur Widak

В начале этого года свою версию — также без камеры — представила Amazon. Внешний вид и функционал примерно тот же, что у Intel, только еще и в микроигры можно играть, цена — почти как у Spectacles.

Во-вторых, возможные покупатели Spectacles, в отличие от владельцев менее дорогих аналогов от малоизвестных производителей, получат нешпионское оборудование.

В мае 2017-го жителя Кургана приговорили к восьми месяцам ограничения свободы. Он пытался продать очки со встроенной камерой на Avito. Утверждал, что заказал их на AliExpress для съемки на рыбалке. Приговор был вынесен по статье «Покушение на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». В декабре 2018 года жителя Новокузнецка оштрафовали по той же статье на 15 тыс. рублей за то, что он купил подобные очки на том же сайте.

Основной признак специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, — скрытность. В очках, которые пытались купить и продать россияне, объектив был закамуфлирован, а кнопки управления камерой и лампочка-индикатор спрятаны.

Напротив, во всех трех моделях очков для Snapchat камера окружена светодиодами, которые загораются при съемке. На первой модели вокруг них была еще и контрастная желтая каемка, от которой потом отказались. Именно световой индикатор позволяет очкам Spectacles не подпадать под категорию специальных технических средств.

Это не только позволяет не подвергать покупателей опасности. Но и приучает людей к тому, что попадать в объектив чьей-то камеры — это нормально, и это будет происходить всё чаще.

Новая норма

В 2012 году на YouTube-канале Surveillance Camera Man («Человек – камера слежения») вышло первое видео. Мужчина с хорошо заметной камерой ходит по городу и снимает людей. Заходит в учебные аудитории, в нелегальное казино, за сцену торгового центра, где выступают музыканты, в церковь саентологов, на кухню ресторана, заглядывает в такси, подсаживается к посетителям кафе.

камеры На все претензии Surveillance Camera Man отвечает: «Я просто снимаю видео», «Успокойтесь», «Это просто наблюдение». И не уходит Фото: youtube/Surveillance Camera Man

Кто-то позирует ему, но большинству некомфортно. Люди угрожают оператору, делают вид или по-настоящему звонят в полицию, требуют денег или пытаются уйти. На все претензии Surveillance Camera Man отвечает: «Я просто снимаю видео», «Успокойтесь», «Это просто наблюдение». И не уходит.

Количество агрессии, в том числе физической, с которым столкнулся автор канала, говорит о том, что большинству людей неприятно, когда их снимают. Практически все говорят, что не давали разрешения на видеосъемку.

Хотя в любом городе это происходит постоянно и никто разрешения не спросит. По официальным данным, в Москве 17 тыс. камер видеонаблюдения. Какая-то часть из них еще и распознает лица. Это означает, что каждый горожанин большую часть времени находится в объективе. И вроде это никого не смущает. Но то, как люди злятся, когда есть на ком выместить агрессию — когда у камеры наблюдения появляется человек, говорит, что на самом деле еще как смущает.

Snapchat Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Раньше с этим пытались бороться. После новости шестилетней давности о том, что камера в Google Glass сможет не только снимать, но и распознавать лица, энтузиасты стали придумывать устройства, которые делают лицо человека невидимым для камер.

Ученые из Токийского национального института информатики и Технологического университета Токио создали очки со встроенными инфракрасными светодиодами. Из-за них камеры, работающие в инфракрасном диапазоне, вместо лица видели расплывчатое пятно света. Такого же эффекта можно достичь, если светить лазерной указкой прямо в объектив.

Потом американские очки Reflectacles собрали на краудфандинговой платформе Kickstarter $41 тыс. Идея та же, что у японцев, только оправа выглядит чуть менее гиковской.

Оба варианта критиковали специалисты по безопасности за то, что они привлекают слишком много внимания и работают, только когда пучок света направлен точно в объектив. К тому же сложно сказать, насколько они на самом деле были популярны. По крайней мере, писали об этих устройствах много.