Умные часов не надевают: родителям предлагают отказаться от слежки

Поведение современных детей изменилось с введением в обиход контролирующих гаджетов, например умных часов, которые позволяют родителям в одностороннем порядке прослушивать, что происходит вокруг ребенка. Об этом свидетельствуют данные исследования российских социологов: речь идет о рисках утраты самостоятельности и пространственного ориентирования, ограничения познавательной способности, изменения отношений между родителями и ребенком.

Исторически сложившиеся формы родительского контроля были встроены в ткань социальной жизни и представлены поведенческими ограничениями и правилами, предписывающими особый режим мобильности ребенка. «Приходи не позже девяти», «не переходи оживленную улицу, гуляй около дома», «не заходи на территорию стройки» — эти правила передвижения без сопровождающих устанавливались в ходе переговоров со взрослыми и больше никак не контролировались. Правила варьировались в зависимости от возраста ребенка, ситуации в городе или районе, преобладающего стиля воспитания.

Тотальный контроль

Сегодня каждый шаг ребенка можно отследить онлайн, если на него надеты, например, умные часы, которые в реальном времени «рисуют» траекторию его передвижения. Кроме того, с помощью тех же часов можно услышать, что говорит ребенок, с кем он общается в данный момент. Цифровые технологии образуют инфраструктуру контроля, объединяясь со спутниковыми системами навигации, сетями Wi-Fi, смартфонами. К этой инфраструктуре подключаются родители и дети в качестве наблюдателя и объекта наблюдения.

Всё это формирует новую ситуацию, в которой, с одной стороны, родитель более спокоен, так как в любой момент может проверить местонахождение своего ребенка и то, чем он занимается, а с другой стороны, помещает ребенка в несвободную ситуацию, в которой он вынужден пребывать 24 часа в сутки.

Социологи из Волгоградского государственного университета при поддержке РФФИ изучали различные ситуации, когда контроль за ребенком приближается к тотальному. Для сбора данных ученые обратились к детальному исследованию опыта нескольких семей методом опроса родителей. В эксперименте дети на протяжении полутора месяцев носили умные часы, которые позволяли следить за перемещением ребенка, определять, когда он выйдет из безопасной зоны города, в скрытом режиме прослушивать, что происходит вокруг и что говорит он сам, а также за тем, когда снимается гаджет.

Безопасная несвобода

Итоги исследований говорят, что дети практически лишены самостоятельного передвижения по городу, это приводит к тому, что он остается малознакомой средой вплоть до подросткового возраста, утверждают авторы работы. Ребенок не имеет возможности развивать способность к пространственному ориентированию, самостоятельному различению опасных и безопасных маршрутов. Поэтому «внезапно» выпущенный из-под родительского контроля подросток будет подвергнут большей опасности, чем его более опытный сверстник.

— Думаю, те, кто желает надеть на ребенка следящие часы, хотят контролировать не только его поведение, но и поведение его окружения: учителя в школе, тренера в секции, друзей на улице и абонентов на телефоне, а в будущем, не исключено, — и супруга, и начальника на работе, — объясняет доцент кафедры этики факультета философии МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Скворцов. — Если же родители стремятся контролировать буквально каждый шаг своего ребенка, значит, они не воспринимают его как свободную и сознательную личность, не доверяют ему и, скорее всего, не воспитывают в нем ответственности за поступки.

Согласно результатам исследования, сами дети были недовольны самим фактом того, что за ними могут проследить в любой момент. Несмотря на то что ранее они без проблем отвечали на звонки родителей и были готовы отчитаться о своих действиях, новый уровень контроля вызвал непонимание и обиду. Одно дело — быть готовым к звонку родителя, другое — знать, что твой разговор может быть подслушан в любой момент. Некоторые родители даже не сообщили ребенку о возможности подслушать его, понимая, что это привело бы к конфликту.

— Очевидно, что внезапное ужесточение уровня контроля приводит к бунту, — отмечает одна из авторов работы, доцент кафедры социологии ВолГУ Елена Лактюхина. — Если ребенка с младенчества приучать к тотальному слежению за его жизнью, это будет чем-то привычным. Если же ввести наблюдение в период жизни, когда маленький человек уже стал осознавать себя личностью, он воспримет слежку как ущемление его прав.

Доверяй, но проверяй

По словам научного сотрудника факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александры Долгих, восприятие факта контроля за собой у детей зависит от действий родителей. Старшим следует максимально внятно постараться донести, что они не доверяют именно окружению, а не самому ребенку.

— Можно, например, просить ребенка включать гаджет только в момент, когда ему приходится возвращаться домой поздно вечером или идти по неблагополучному району города, — поясняет Александра Долгих.

Несмотря на возможную отрицательную реакцию ребенка, несомненным плюсом внедрения следящих гаджетов является снижение беспокойства у родителей. Но еще одна обратная сторона этой ситуации — это воспитание в людях терпимости к постоянному надзору. Это может окончательно снять ответственность за других людей с каждого горожанина.

— В действительности умные часы с родительским контролем не сильно увеличат безопасность ребенка, — считает Алексей Скворцов. — Даже если удастся проследить его траекторию движения по городу, невозможно уберечь ребенка от внезапной опасности, например ДТП, неожиданной агрессии, стихийного бедствия. Можно ему что-нибудь подсказать, но не факт, что он это воспримет.

Ошибка связи

Как и любое техническое средство, приложение для смарт-контроля может передавать неверные данные. Если программа оповещает родителей о месте нахождения ребенка, не соответствующем реальному, взрослые должны сделать моральный выбор: поверить своему отпрыску или приложению. Чтобы вынести окончательный вердикт, кто прав, родителю придется провести анализ дополнительной информации — пообщаться со школьным учителем, друзьями ребенка, соседями.

Более того, если ребенок внезапно пропадет из сети, уровень тревожности привыкшего постоянно следить за ним родителя мигом взлетит. Даже если школьник всего лишь зашел в тоннель, чтобы перейти дорогу, потерял телефон или у часов просто села батарейка, взрослый будет зря беспокоиться. Поэтому гаджеты, вроде бы служащие для успокоения родителей и упрощения контроля, на самом деле создают немало дополнительных поводов для волнения.

В планах ученых более подробное изучение взгляда со стороны детей на контролирующие гаджеты. Дальнейшие исследования позволят выяснить роль новых технологий в трансформации опыта городского пространства, а также практик социального контроля.