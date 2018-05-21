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Данные тысяч детей попали в руки хакеров из-за сервиса родительского контроля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Эксперты по безопасности обнаружили уязвимость в приложении TeenSafe, которое позволяет отслеживать активность детей в соцсетях, в том числе получить информацию об истории поиска в браузере, истории звонков и переписке в мессенджерах. Об этом сообщает ZDNet.

Специалисты обратили внимание на то, что информация на двух серверах TeenSafe, размещенных на облачном сервисе Amazon, не защищена паролем и доступна для всех желающих. При этом на официальном сайте компании говорится, что все данные надежно защищены и она абсолютно безопасна.

На одном из серверов в базе данных хранилось более 10 тыс. записей, в числе которых были электронные адреса Apple ID, связанные с аккаунтом, электронные письма для регистрации в системе, имена смартфонов и незакодированные пароли от Apple ID детей. TeenSafe также требовал отключения двухфакторной аутентификации, что упрощало процедуру взлома.

Оба сервера были отключены после того, как компанию уведомили об уязвимостях, сообщает телеканал «360».

Несмотря на то, что приложение является спорным в первую очередь из-за нарушения конфиденциальности, его используют более миллиона родителей. При этом в компании утверждают, что согласия подростков для использования приложения их родителями не требуется.

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