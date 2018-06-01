Роскачество составило рейтинг приложений родительского контроля

Роскачество составило рейтинг мобильных приложений и сервисов родительского контроля, которые помогают уберечь ребенка от нежелательного контента и определять его местоположение.

Эксперты проверили как встроенные сервисы iOS и Android, так и 11 наиболее популярных мобильных приложений. Исследование проводилось по 24 критериям, из которых 20 относятся к функциональности, а четыре к безопасности, сообщается на сайте надзорного органа.

По результатам проверки в тройку «лучших» приложений для родительского контроля вошли Kaspersky SafeKids, Kidslox, Mobile Fence Parental Control, а также встроенный родительский контроль iOS.

Наименее функциональными оказались Screen Time для обеих платформ, Norton Family parental control и встроенный родительский контроль — оба для Android.

В то же время в Роскачестве отмечают, что ни одно приложение не показало наилучших результатов. По словам заместителя руководителя надзорного органа Ильи Лоевского, результаты исследования помогут пользователю выбрать сервис, который «по функциям подходит ему больше всего, а также быть уверенным в безопасности приложения».

Ранее Роскачество проверило на прочность 35 моделей смартфонов разных производителей. В частности, специалисты решили выяснить, какой гаджет выживет после водных процедур, при падении и разборе на детали.