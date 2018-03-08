Роскачество проверило смартфоны на прочность

В Роскачестве провели краш-тест для 35 моделей смартфонов разных производителей.

В частности, специалисты решили выяснить, какой гаджет выживет после водных процедур. Смартфоны на полчаса погружали в метровую колбу. 11 моделей выдержали испытание, большинство из них — марки Samsung.

Также гаджеты проверили на прочность при падении и разборе на детали. Специалисты отметили: большинство моделей держат удар. В лидерах — обладатели корпусов из высокопробного авиационного алюминия.

Отдельного внимания экспертов удостоились аккумуляторы. Батареи проверяли в самых разных режимах. Например, сколько протянет смартфон всего лишь после 15 минут подзарядки. Выявить однозначного лидера не удалось.

По данным Роскачество, лучшие фото и видео снимают iPhone. Но по прочности и качеству батареи смартфоны Apple уступают другим брендам.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.