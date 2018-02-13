Прямой эфир

Смартфоны научились различать детские и взрослые ладони

0
Фото: Global Look Press/Caro/Eckelt
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уникальный алгоритм для смартфона, способный различить ладони взрослых и несовершеннолетних пользователей, разработали специалисты из Университета Южной Каролины (США) и Чжэцзянского университета (Китай). Об этом сообщает издание MIT Technology review.

Технологию назвали iCare, и она может заблокировать экран смартфона в случае необходимости. Программа «научилась» различать пальцы пользователей на основе различий в геометрии взрослых и детских ладоней, а также их сноровке. Кроме того, гаджеты узнают возраст пользователей с первого свайва и оказываются правы в 84%. Специалисты решил продать подобную технологию с целью оградить детей от взрослого контента, а также чтобы сохранить деньги на счетах их родителей, сообщает телеканал «360».

В настоящее время на рынке представлены несколько таких приложений, однако у всех у них есть существенный недостаток: для его использования владелец должен вручную запустить его, перед тем как дать гаджет ребенку. Кроме того, дети научились отключать такие ограничения. Ограничения нового приложение обойти гораздо сложнее. Детские пальцы меньше и короче, а это значит, что дети касаются меньшей площади дисплея и делают не такие длинные свайпы. Также дети медленнее нажимают на экран и хуже переключаются со свайпов на тапы и наоборот.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пользователи Рунета назвали лучший смартфон 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа ориентировочная дата релиза складного смартфона Samsung X
Google добавил в Android «монобровь» iPhone X

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017