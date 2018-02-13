Смартфоны научились различать детские и взрослые ладони

Уникальный алгоритм для смартфона, способный различить ладони взрослых и несовершеннолетних пользователей, разработали специалисты из Университета Южной Каролины (США) и Чжэцзянского университета (Китай). Об этом сообщает издание MIT Technology review.

Технологию назвали iCare, и она может заблокировать экран смартфона в случае необходимости. Программа «научилась» различать пальцы пользователей на основе различий в геометрии взрослых и детских ладоней, а также их сноровке. Кроме того, гаджеты узнают возраст пользователей с первого свайва и оказываются правы в 84%. Специалисты решил продать подобную технологию с целью оградить детей от взрослого контента, а также чтобы сохранить деньги на счетах их родителей, сообщает телеканал «360».

В настоящее время на рынке представлены несколько таких приложений, однако у всех у них есть существенный недостаток: для его использования владелец должен вручную запустить его, перед тем как дать гаджет ребенку. Кроме того, дети научились отключать такие ограничения. Ограничения нового приложение обойти гораздо сложнее. Детские пальцы меньше и короче, а это значит, что дети касаются меньшей площади дисплея и делают не такие длинные свайпы. Также дети медленнее нажимают на экран и хуже переключаются со свайпов на тапы и наоборот.

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