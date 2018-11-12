Дианетический материализм: как саентологи проповедуют после ликвидации

«Саентологическая церковь Москвы» почти два года как должна быть ликвидирована. Однако саентологи до сих пор проповедуют по всей стране, как и многие другие ликвидированные и запрещенные религиозные организации. Почему это происходит, разобрались «Известия».

Ликвидированы, но не запрещены

Осенью 2015 года Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста о ликвидации религиозного объединения «Саентологическая церковь Москвы». Летом 2016 года Верховный суд РФ признал это решение законным и дал «Саентологической церкви Москвы» полгода на то, чтобы прекратить работу в России.

Поводом для иска Минюста стало то, что слово «саентология» было зарегистрировано как товарный знак.

— У них есть зарегистрированный товарный знак, и, соответственно, нужно платить за его использование. Религиозная организация по определению — некоммерческая, а тут явный признак коммерческой организации. На основании этого Минюст снял регистрацию с религиозной организации и ликвидировал ее, — пояснил «Известиям» заместитель председателя экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ Александр Дворкин.

По словам адвоката Адвокатской палаты Московской области Александра Корелова, к возможной ликвидации религиозной организации московские саентологи начали готовиться заранее.

— В 2013 году Минюст РФ инициировал целый ряд проверок «Саентологической церкви Москвы», и с 2013 года саентологи уже зарегистрировали некоммерческое партнерство «Центр применения и распространения Дианетики (учения, созданного основателем саентологии Л. Роном Хаббардом. — Ред.) и Саентологии». Как только была ликвидирована церковь, они переключили работу на параллельные структуры», — сказал Корелов.

саентологическая_1 Саентологическая церковь Москвы, ул. Таганская, 2015 год Фото: агентство городских новостей «Москва»

Адвокат и исследователь сектантства считает, что саентологи используют пробелы в российском законодательстве: ликвидация одной структуры юридического лица не влечет ликвидацию самого течения — религиозного или политического.

— То есть вместо религиозной организации получаются некоммерческие партнерства, которые по сути занимаются тем же самым, — отметил Корелов.

К 2017 году религиозные обряды и церемонии саентологов стала проводить уже религиозная группа «Московская саентологическая церковь» (не путать с «Саентологической церковью Москвы»). Таким образом функции ликвидированного (на самом деле не до конца) религиозного объединения разделили между собой некоммерческое партнерство и религиозная группа. А группу, в отличие от объединения, регистрировать не нужно.

— Существование религиозной группы совсем не обязательно как-то авторизовано государством. Это просто граждане, которые собираются, разговаривают на свои религиозные темы, может, молятся вместе, медитируют. Правоохранительные органы интересуются деятельностью религиозной группы, если она имеет признаки экстремизма, преступной деятельности, если она ведет незаконную хозяйственную деятельность, которой у нее по определению не может быть, как и своего банковского счета, — пояснил Александр Дворкин.

Налоги с церкви

По словам Дворкина, в разных странах саентологи действуют под видом разных организаций в зависимости от того, как удобнее и выгоднее в данный момент.

— Это разветвленная международная фирма с разными департаментами, подразделениями. Саентологическая церковь — лишь одно из подразделений, религиозное. В одних странах саентологии выгодно действовать как религиозной организации, в других — как общественной. Им без разницы. Потому что методология всюду одна, как и методы вовлечения, — заметил религиовед.

Некоммерческим партнерством и религиозной группой саентологи в России не ограничиваются. В разных городах работают близкие к «Центру религиозных технологий» (штаб-квартире саентологов в Лос-Анджелесе) «Гражданская комиссия по правам человека» (чей главный враг, как и саентологов, — психиатрия); «Нарконон» и «Криминон», где обещают реабилитацию людям с наркотической зависимостью и криминальным прошлым; WISE, где занимаются бизнес-тренингами, — как указано на официальном сайте, это «международная ассоциация предпринимателей <...> каждый из которых имеет свой уникальный продукт, основанный на принципах Hubbard Management System». Автор системы, естественно, Л. Рон Хаббард. Есть также детские сады и учебные центры.

саентологическая_1 Л. Рон Хаббард американский писатель-фантаст, создатель нового религиозно-мистического движения «Церковь саентологии» Фото: Global Look Press/imago stock&people

Так что ликвидация религиозного объединения (вернее, начало этого процесса, так как записи о ликвидации «Саентологической церкви Москвы» до сих пор нет в реестре Минюста) не разорвала сеть формально не связанных между собой организаций. Но лишила их значительной суммы денег — главного ресурса, а по мнению Александра Дворкина, и цели саентологов.

Религиозные организации имеют в России налоговые льготы, в том числе на ввоз печатной продукции. А продажа книг Хаббарда — существенная часть доходов организации. После лишения этого статуса саентологов заставили выплатить налоги, которые раньше взыскать было невозможно.

— Российская Федерация впервые в мировой практике с саентологов взыскала недоимку по налогам — 155 млн рублей. И такие недоимки будут взыскиваться еще. Раньше это религиозное объединение перечисляло значительные денежные средства в США, в головную организацию. И впервые в мировой практике деньги вернулись в страну путем взыскания недоимок по налогам. Еще ни одному государству это не удавалось сделать в отношении саентологов, — сказал адвокат Александр Корелов, добавив, что именно наличие неудовлетворенных налоговых претензий тормозит полную ликвидацию «Саентологической церкви Москвы».

В защиту подавляющих личностей

Начатый в 2015 году процесс ликвидации «Саентологической церкви Москвы» — далеко не первый случай, когда у российских властей появлялись претензии к саентологам. Так, в 2007 году после проверки Минюста была закрыта общественная организация «Саентологический центр» в Санкт-Петербурге. В петербургском (а как позже выяснилось, и московском) центре саентологов записывали аудио и видео исповедей прихожан, так называемых одитингов. С 2010 года в списке экстремистских материалов находятся некоторые брошюры саентологов, в том числе «Что такое саентология».

Уже больше года находятся под арестом руководители «Саентологической церкви Санкт-Петербурга». Претензий к ним две: во-первых, разжигание ненависти и вражды, во-вторых, незаконная предпринимательская деятельность. Как пишут СМИ, «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» собирала деньги и проводила тренинги без образования юридического лица. И заработала таким образом 276 264 000 рублей. А во время обысков весной там была обнаружена экстремистская литература. Недавно лидеру петербургских саентологов Ивану Мацицкому продлили арест до 19 февраля 2019 года. Знакомиться с материалами дела он отказался.

саентологическая_1 Саентологическая церковь Москвы на ул. Таганская Фото: агентство городских новостей «Москва»

Дело петербургских саентологов, по которому арестованы четыре человека, может стать прологом к тому, что все типы саентологических организаций будут признаны в России экстремистскими. И основанием для этого, по словам Александра Дворкина, может стать то, что вера саентологов зиждется на идее их превосходства над другими людьми.

Александр Дворкин, заместитель председателя экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ Каждое слово Хаббарда в саентологии является Священным Писанием. Всё это обязательно к исполнению, и сомневаться в нем нельзя. И, по учению Хаббарда, всё человечество делится на несколько неравных категорий. Большая часть относится к категории, которая называется wog. Ближайший эквивалент в русском языке — «чурка». Так называли английские офицеры коренных жителей Индии. А саентологи — большую часть человечества, которая не принадлежит к саентологии.

— Если человек начинает интересоваться саентологией, он переходит в категорию «сырого мяса». И дальше его можно начать возвышать. Саентология — универсальная система, которая способна почти любого человека превратить в супермена. Но есть 2,5% населения — «подавляющие личности», suppressive persons, или «сапрессоры». Это очень опасные асоциальные элементы, на которых «всесильная» саентология не действует. Их она не может улучшить. Их легко распознать. Если человек говорит: «Саентология — это секта, саентология — это зло», — это опасный симптом, — рассказал известный своим негативным отношением к саентологии Александр Дворкин.

По его словам, «подавляющие личности» опасны тем, что могут заразить негативом даже действующих саентологов. И те станут «ПИПами» — потенциальными источниками проблем. Их нужно будет тут же изолировать и отправить на курсы, которые излечат от контакта с «подавляющей личностью».

саентологическая_1 Настоятель Свято-Троицкой церкви отец Алексей с участниками акции протеста (на снимке) против деятельности секты саентологии в столице, 2003 год Фото: ТАСС/Сысоев Григорий

— Прямая цитата из Хаббарда: «Любой саентолог, не опасаясь наказания церкви, может лишить собственности всякую ПЛ (подавляющую личность. — Ред.) или группу ПЛ и нанести им любой вред. Их можно завлекать в ловушку, подавать на них в суд, им можно лгать, их можно уничтожать физически». Это Священное Писание секты. Тут явное формирование ненависти к группе населения, которая определяется согласно отношению к саентологии. И на основании этого наши правоохранители пытаются доказать, что саентология в принципе вся является экстремистской организацией, — заключил зампредседателя экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте.

Денежный мост к свободе

Признание движения экстремистским на самом деле почти никогда не означает его исчезновения. Так было, например, со «Свидетелями Иеговы», которые в конце лета прошлого года были включены в список организаций, запрещенных на территории России. Запрет создал много организационных трудностей для последователей. В том числе они лишились возможности открыто проводить (и посещать) собрания, ходить по квартирам или проповедовать на улицах, распространять свою литературу. Однако в центры реабилитации людей, пострадавших от нетрадиционных тоталитарных деструктивных религиозных организаций, продолжают обращаются бывшие последователи «Свидетелей Иеговы», и меньше их после запрета не стало.

По словам Александра Корелова из Адвокатской палаты Московской области, продолжают последователи «Свидетелей Иеговы» и миссионерствовать на улицах, «не афишируя своей конфессиональной принадлежности, называя себя просто христианами».

саентологическая_1 Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России Фото: ТАСС/Демьянчук Александр

Александр Дворкин считает, что запрет значительно сократит количество последователей: «В организации есть обязательные задания: ходить по квартирам, собираться несколько раз в неделю, читать и обсуждать литературу. Вот этой всей организационной формы деятельности у них теперь нет или почти нет, потому что нет такой организации и, соответственно, нет возможности в полной мере контролировать своих членов. У людей появилось больше времени, и они могут задуматься». Однако собеседник «Известий» также уверен, что ядро, пусть и относительно небольшое, останется. Потому что запретить верить во что-либо невозможно. И те, кто придерживаются идеологии, признанной экстремистской, автоматически в экстремистов не обращаются.

При этом опрошенные эксперты уверены, что в случае запрета саентологии эта организации на территории страны действительно перестанет существовать. Потому что это коммерческое предприятие, которое лишится возможности осуществлять свою основную деятельность.

— Там веры как таковой особенно нет. Есть система — «Мост к безграничной свободе» с бесконечным количеством ступенек, каждая из которых стоит денег. Кроме первого шага — заполняешь анкету, так называемый «Оксфордский тест» (не имеющий никакого отношения к Оксфорду), 200 вопросов, и дальше тебе дают схему, какие курсы наисрочнейше нужно пройти, естественно, за деньги. Чтобы подняться по всем ступенькам, нужно не меньше $750 тыс. и 15 лет жизни.

саентологическая_1 Одно из массовых собраний саентологов по случаю открытия учебного центра «Церкви саентологии», Клируотер, Флорида, 2013 год Фото: ТАСС/Демьянчук Александр

Если саентологические организации будут лишены возможности продавать свои курсы, то у них возможности существования не будет. У них есть книжки Хаббарда, но они так чудовищно написаны, что понять там что-либо невозможно. Поэтому есть люди, которые следят за тем, как читают эти книги. И большая часть обучения саентолога — чтение этих книг и навязывание определенных выводов. А дальше добровольно-принудительные исповеди-одитинги, когда из человека выкачивают все потаенные желания, возможные правонарушения, сексуальную историю, в том числе и его близких. Всё это идет под аудио- и видеозапись. И, по правилам, одна копия остается в организации, где проходил одитинг, а другая отправляется в Лос-Анджелес в штаб-квартиру секты. Всем этим они не смогут заниматься, если будут признаны экстремистской организацией, заключил Александр Дворкин.

Вера в запретное

По собственным оценкам саентологов, количество их сторонников в России колеблется между 100 тыс. и 200 тыс. человек, а в мире между 8–11 млн. Александр Дворкин говорит о 3–5 тыс. и 50 тыс. соответственно. Это далеко не самая многочисленная религиозная организация, даже среди запрещенных в стране.

К моменту запрета «Свидетелей Иеговы» в России насчитывалось около 160 тыс. их последователей. Эти данные публиковала сама организация, и специалисты с ними согласны. Как и с тем, что в мире религиозное движение насчитывает до 8 млн последователей. И в Россию от них продолжает поступать журнал организации — «Сторожевая башня», хоть и под иными обложками. Недавно такая партия была задержана на границе с Финляндией и отправлена на экспертизу.

В 2013 году основателя секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева приговорили к 11 годам строгого режима по нескольким статьям, в том числе за изнасилование и создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием. Однако придуманное им к 1989 году вероучение, обязывавшее последователей отрекаться от родных, заниматься сексуальными «тантрическими ритуалами для посвященных», переписывать имущество и поклоняться Рудневу, который провозгласил себя «пророком», «Вторым Мессией», «пришельцем с Сириуса», «эмбрионом, попавшим на Землю через НЛО», не растеряло последователей. Их у секты, имевшей с 1990 по 2010 год филиалы в 18 регионах, насчитывалось от 15 до 20 тыс.

саентологическая_1 Основатель религиозной секты «Ашрам Шамбала» Константин Руднев во время оглашения приговора в Новосибирском районном суде, 2013 год Фото: РИА Новости/Константин Руднев

После задержания 41-летнего Руднева в 2008 году в его коттедже под Новосибирском его соратники и соратницы разъехались по разным городам и продолжают заниматься тем же под видом предоставлением оккультных услуг. Например, называющая себя потомственной белой шаманкой Ведана Дар дает весьма успешное шоу в Санкт-Петербурге — 11 тыс. рублей с человека. Последовательницы Руднева до сих пор живут в его коттедже и носят ему передачи.

В 2016 году Генпрокуратура РФ официально оценила численность последователей международного религиозного объединения «Аум Синрике» на территории России в 30 тыс. человек. Тогда Верховный суд запретил ее деятельность на территории страны. При этом на весь мир «Аум Синрике» прославилась 21 годами раньше, когда пятеро ее последователей распылили смертельно опасный газ зарин в метро Токио. В результате погибло, по разным данным, от 10 до 27 человек, пострадали несколько тысяч.

Кроме требований регулярных пожертвований (как и в остальных сектах) основатель Асахара Сёко, повешенный в 2018 году, навязывал последователям христианско-иудейские идеи об Апокалипсисе, доведенные до абсурда идеями Нострадамуса.

В Японии по делу «Аум Синрике» были арестованы 192 человека, в России массовые задержания прошли в 2016 году, после чего секта окончательно не исчезла, уверен исследователь сектантства Александр Корелов, а «пытается подпольно конспирированно осуществлять свою деятельность». Из-за этого точное количество последователей установить невозможно, но оно может достигать нескольких тысяч человек, считает религиовед Александр Дворкин.