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Microsoft представила очки смешанной реальности HoloLens 2

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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На выставке MWC 2019 компания Microsoft презентовала гарнитуру смешанной реальности HoloLens 2. Об этом сообщило издание «Экономика сегодня» в воскресенье, 24 февраля.

Отмечается, что в новинке были увеличены угол обзора и разрешение картинки, она способна отслеживать движение глаз для перемещения дополнительной реальности.

HoloLens 2 также обладает системой распознавания лиц Windows Hello. Кроме того, в новом устройстве был сделан выбор в пользу нового процессора Snapdragon 850 с более энергоэффективными ядрами ARM.

Стоимость гаджета составит $3,5 тыс. 

15 февраля стало известно, что мэрия Москвы планирует заказать для столичных полицейских очки дополнительной реальности с функцией распознавания лиц.

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