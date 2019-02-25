Microsoft представила очки смешанной реальности HoloLens 2

На выставке MWC 2019 компания Microsoft презентовала гарнитуру смешанной реальности HoloLens 2. Об этом сообщило издание «Экономика сегодня» в воскресенье, 24 февраля.

Отмечается, что в новинке были увеличены угол обзора и разрешение картинки, она способна отслеживать движение глаз для перемещения дополнительной реальности.

HoloLens 2 также обладает системой распознавания лиц Windows Hello. Кроме того, в новом устройстве был сделан выбор в пользу нового процессора Snapdragon 850 с более энергоэффективными ядрами ARM.

Стоимость гаджета составит $3,5 тыс.

15 февраля стало известно, что мэрия Москвы планирует заказать для столичных полицейских очки дополнительной реальности с функцией распознавания лиц.