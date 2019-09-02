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Президент Польши заявил о расследовании возможного шпионажа сотрудников Huawei

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Hu Yan
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Польские спецслужбы расследуют возможную шпионскую деятельность сотрудников китайской компании Huawei. Об этом в понедельник, 2 сентября, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом.

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«Польские контрразведывательные службы выявили определенную деятельность, которая могла иметь шпионский характер. Это дело в настоящее время изучается, идут нормальные, легальные действия польских спецслужб», — цитирует «РИА Новости» главу государства.

15 августа газета The Wall Street Journal опубликовала результат собственного расследования, из которого следует, что компания Huawei оказывала помощь правительствам африканских стран в организации слежки за политическими оппонентами.

11 января сообщалось о задержании в Польше высокопоставленного сотрудника Huawei по обвинению в шпионаже. Вместе с ним под стражу взят польский гражданин.

После этого министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзиньский заявил, что страны Европейского союза и НАТО должны выработать общую позицию в связи со шпионским скандалом вокруг китайской компании.

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