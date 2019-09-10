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Трамп отреагировал на «эвакуацию» из России шпиона США

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Фото: REUTERS/Erin Scott
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Президент США Дональд Трамп заявил, что находится не в курсе истории с якобы вывозом американского агента из России в 2017 году.

По его словам, ЦРУ дало прекрасный ответ на данную информацию, которая его полностью устраивает, пишет ТАСС.

9 сентября CNN сообщил со ссылкой на неназванных чиновников в администрации американского президента Дональда Трампа, что США в 2017 году отозвали из России агента, которому якобы удалось добиться высокого поста в правительстве страны.

Шпиона пришлось вывезти из России из-за возможного разоблачения. Источники утверждают, что Трамп и сотрудники его администрации «неоднократно небрежно обращались с данными секретной разведки и могли способствовать разоблачению» агента.

Отзыв спецагента, по данным CNN, имел серьезные последствия, так как восстановить доступ к информации столь же высокого уровня за короткий период времени не удастся.

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