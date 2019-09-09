В МИД отреагировали на сообщение об отзыве из России шпиона США

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на данные американского телеканала CNN, согласно которым власти США в 2017 году отозвали из РФ одного из своих самых ценных агентов. В беседе с «Коммерсантом» представитель МИД заявил, что эту информацию «сложно комментировать».

«Сложно комментировать часть, связанную с «очень ценным агентом». Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи (главы МИД РФ Сергея. — Ред.) Лаврова и (президента США Дональда. — Ред.) Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала. Чистой воды паранойя», — подчеркнул источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее, 9 сентября, CNN сообщил со ссылкой на неназванных чиновников в администрации американского президента Дональда Трампа, что США в 2017 году отозвали из России агента, которому якобы удалось добиться высокого поста в правительстве страны.

Шпиона пришлось вывезти из России из-за возможного разоблачения. Источники утверждают, что Трамп и сотрудники его администрации «неоднократно небрежно обращались с данными секретной разведки и могли способствовать разоблачению» агента.

Отзыв спецагента, по данным CNN, имел серьезные последствия, так как восстановить доступ к информации столь же высокого уровня за короткий период времени не удастся.

В ЦРУ информацию CNN о раскрытии Трампом секретных сведений назвали «неточной», а в Белом доме — «потенциально опасной для жизни». Представитель госсекретаря Майка Помпео от комментариев отказался, пишет «Газета.ру».