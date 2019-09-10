СМИ рассказали об еще одной попытке «эвакуации» шпиона США из России

Американский агент, который якобы занял высокую должность в Москве, лишь со второго раза принял предложение Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США выехать из России. По данным газеты The New York Times, ему предлагали покинуть страну в 2016 году, но он отказался, сославшись на семейные обстоятельства.

Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, шпион был завербован несколько десятилетий назад, после чего начал строить карьеру в России. Он якобы занял влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне. СМИ стали проявлять к нему интерес и ЦРУ приняло попытку вывезти шпиона.

Проявился он якобы после того, как представители разведки в 2016 году привели детали приписываемого России вмешательства в выборы президента США. Также отмечается, что он является одним из самых ценных информаторов и отказался покидать Россию. Руководители американской разведки удивились его решению и начали сомневаться относительно его лояльности.

Ранее, 9 сентября, CNN сообщил со ссылкой на неназванных чиновников в администрации американского президента Дональда Трампа, что США в 2017 году отозвали из России агента, которому якобы удалось добиться высокого поста в правительстве страны.

Также сообщалось, что шпиона пришлось вывезти из России из-за возможного разоблачения. Источники утверждают, что Трамп и сотрудники его администрации «неоднократно небрежно обращались с данными секретной разведки и могли способствовать разоблачению» агента.

В российском МИДе эту информацию опровергли, назвав «паранойей». Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что находится не в курсе этой истории.