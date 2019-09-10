Прямой эфир

В Управделами президента отреагировали на публикации о шпионе США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Управлении делами президента России заявили, что названный американскими СМИ «информатором США» Олег Смоленков не является их сотрудником. Об этом 10 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Крылову.

Ранее CNN сообщил, что в 2017 году власти США вывезли из России «своего информатора».

По словам автора статьи, Смоленков являлся «одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства». Причиной эвакуации якобы являлось небрежное отношение Дональда Трампа к секретным документам.

Согласно телеканалу NBC, «агент» проживает рядом с Вашингтоном и находится под защитой правительства США. Источник не называл имени «из соображений безопасности».

Позже в СМИ появилась информация о том, что речь может идти об Олеге Смоленкове, якобы работавшем в посольстве США и в структуре российского правительства.

Сам Трамп также отреагировал на публикации, заявив, что ничего об этом не знает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ рассказали об еще одной попытке «эвакуации» шпиона США из России
Трамп отреагировал на «эвакуацию» из России шпиона США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019