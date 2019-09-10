В Управделами президента отреагировали на публикации о шпионе США

В Управлении делами президента России заявили, что названный американскими СМИ «информатором США» Олег Смоленков не является их сотрудником. Об этом 10 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Крылову.

Ранее CNN сообщил, что в 2017 году власти США вывезли из России «своего информатора».

По словам автора статьи, Смоленков являлся «одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства». Причиной эвакуации якобы являлось небрежное отношение Дональда Трампа к секретным документам.

Согласно телеканалу NBC, «агент» проживает рядом с Вашингтоном и находится под защитой правительства США. Источник не называл имени «из соображений безопасности».

Позже в СМИ появилась информация о том, что речь может идти об Олеге Смоленкове, якобы работавшем в посольстве США и в структуре российского правительства.

Сам Трамп также отреагировал на публикации, заявив, что ничего об этом не знает.